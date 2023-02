Bollette "salatissime" a Ravenna: è la più cara in Romagna, aumenti di oltre il 100%

Le famiglie residenti in Emilia-Romagna nel 2022 hanno speso, in media, 1.393 euro per la bolletta elettrica, vale a dire il 108% in più rispetto al 2021 e 1.646 euro per il gas (+57%); la regione guadagna la seconda posizione nella classifica delle aree del Paese dove si è speso di più per il gas. E' quanto emerge da un'analisi di Facile.it riguardante i consumi energetici dell'anno appena trascorso. Complessivamente, tra luce e gas nel 2022 gli abitanti dell’Emilia-Romagna hanno sborsato, mediamente, 3.038 euro a famiglia (rispetto ai 1.715 euro del 2021).

Guardando i consumi a livello provinciale emerge che, per l’energia elettrica, si è speso in media di più a Modena (1.466 euro), Reggio Emilia (1.455 euro) e Parma (1.448 euro), mentre i più fortunati sono stati i residenti di Rimini (1.350 euro) e di Bologna (1.312 euro). Ravenna è "maglia nera" in Romagna, con una media di 1.422 euro (Forlì-Cesena invece è a 1.371).

Per la bolletta del gas, invece, le province dove si è pagato di più sono state quelle di Ferrara (1.811 euro), Parma (1.748 euro) e Reggio Emilia (1.721 euro); ultime nella graduatoria regionale Bologna (1.556 euro) e Forlì-Cesena (1.531 euro). Anche in questo caso Ravenna è la più cara della Romagna, con una media di 1.600 euro.

Il calo del prezzo della materia prima registrato a inizio 2023, però, potrebbe far ben sperare. "Con il nuovo anno abbiamo assistito a buoni segnali sia per il costo dell’energia elettrica che per il gas - spiega Mario Rasimelli, managing director utilities di Facile.it - Non bisogna, però, abbassare la guardia ed è bene continuare a monitorare i propri consumi e controllare periodicamente le offerte presenti sul mercato così da identificare eventuali possibilità di risparmio".