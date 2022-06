I contagi Covid calano, ma nel ravennate sono ancora 900 in una settimana

I contagi Covid continuano a diminuire in Romagna. Nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno sono stati eseguiti 15.049 tamponi registrando 2.316 nuovi casi positivi. Rispetto alla scorsa settimana si registra un ulteriore calo delle nuove positività in termini assoluti (- 267), anche se non percentuali (la scorsa settimana le positività erano il 14,7% dei tamponi eseguiti, questa settimana il 15,4%). Si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid in calo rispetto alla scorsa settimana e in totale sono ricoverati 100 pazienti, tra questi 5 sono ricoverati in terapia intensiva (in aumento). Ancora in calo anche il numero dei decessi.

Sul territorio ravennate si registrano 897 nuovi casi (la settimana scorsa erano 951) e sono attualmente presenti 1103 casi attivi. Nella settimana di riferimento si è registrato un focolaio in una struttura residenziale. Complessivamente sono stati sospesi 140 operatori tra dipendenti e convenzionati in tutta l'azienda Usl della Romagna. La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è inferiore al 1% in tutti gli ambiti territoriali e non si apprezzano sostanziali differenze tra Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.