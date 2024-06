Sabato mattina, un 32enne marocchino è stato arrestato dalla polizia con l’accusa detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è nata a seguito della denuncia di una donna bolzanina, che ha segnalato la presenza abusiva di uno sconosciuto all’interno di un’abitazione di sua proprietà in via Penegal. L’uomo era entrato in casa alcune settimane fa e nel frattempo aveva generato un continuo via vai di individui sospetti a tutte le ore.

Dopo la denuncia, due pattuglie polizia si sono recate sul posto per verificare la situazione e consentire alla proprietaria di recuperare il controllo della sua proprietà. All'arrivo, gli agenti hanno trovato l'abitazione in condizioni di disordine tipiche di una casa occupata abusivamente. All'interno, è stato subito trovato il 32enne, che alla vista della polizia è uscito del letto per tentare la fuga attraverso la finestra. La polizia ha però fermato l’uomo recuperando anche due calzini, che aveva cercato di buttare, all'interno dei quali erano nascoste confezioni di cocaina pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di circa 15 grammi. La successiva perquisizione ha portato alla scoperta di ulteriori prove: due bilancini di precisione con tracce della stessa sostanza stupefacente e 1.700 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato portato in questura, dove è stato accertato che il marocchino aveva lo status di protezione internazionale, ma anche numerosi precedenti penali. Nel 2020, infatti, l’uomo era già stato condannato per furto in abitazione. Considerata la gravità della situazione e il suo passato criminale, il questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti del 32enne, con divieto di ritorno nel Comune di Bolzano per i prossimi quattro anni. Il Questore ha inoltre sollecitato la revoca dello status di protezione internazionale, in modo da poter procedere alla sua espulsione dal territorio nazionale.