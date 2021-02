Bomba da 500 libbre trovata a Riolo Terme: concluse le operazioni di disinnesco - FOTO

Il Comando dell'8° Reggimento Folgore, ha appena comunicato la perfetta riuscita delle operazioni di brillamento dell'ordigno bellico, ritrovato in zona Mazzolano. A renderlo noto è il sindaco di Riolo Terme, Alfonso Nicolardi. "Si procede pertanto sin da ora a riaprire l'area di sicurezza per consentire ai residenti il rientro presso le proprie abitazioni" ha detto il primo cittadino. L'ordigno è stato fatto brillare alle ore 12.00. Anche la viabilità interessata è stata ripristinata. Rimangono attive le operazioni di controllo ed anti-sciacallaggio, per accompagnare il ritorno alla normalità della popolazione residente. GUARDA IL VIDEO DELL'ESPLOSIONE

L'operazione di disinnesco del pericoloso residuato bellico, una bomba d’aereo da 500 libbre risalente al secondo conflitto mondiale, era iniziata alle ore 7 di domenica.