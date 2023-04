Sospetti e trame oscure: ecco "La bomba", il terzo romanzo del ravennate Alberto Cassani

In una città di provincia, guidata da una giovane sindaca single di origini straniere, la minaccia di una bomba pronta a esplodere sconvolge la quotidianità. E' l'incipit del nuovo romanzo di Alberto Cassani, scrittore ravvennate, intitolato proprio "La Bomba", disponibile in libreria da venerdì 21 aprile. La trama si sviluppa partendo da alcuni messaggi anonimi rivolti alla sindaca, con cui un aspirante bombarolo lancia un ultimatum: la donna ha 30 giorni per decidere, o si ritira dalla politica o la bomba scoppia. Sembra uno scherzo, ma col passare dei giorni la faccenda cresce a dismisura e in breve tempo, accanto a ineffabili politici di provincia, entrano in gioco colossi economici, gang criminali e gruppi di estremisti.

In un clima di odio, rabbia e violenza, nel quale i secondi fini della politica fanno i conti coi condizionamenti dell’economia, la sindaca puo? contare solo sull’aiuto del professor Carlo Fabbri, un insegnante di mezza eta? con solidi princi?pi e scarse ambizioni, che per i casi della vita e? anche il segretario locale del suo partito. La cronaca dei 30 giorni, dal primo messaggio anonimo fino allo scadere dell’ultimatum (fissato provocatoriamente proprio il 25 aprile, giorno della Liberazione), racconta un susseguirsi di trame e sospetti che lasciano aperta qualunque soluzione, fino alla fine, quando tutto puo? ancora accadere.