Si fa brillare la bomba d'aereo da 100 libbre: evacuata la zona

Sono programmate per oggi le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba d’aereo da 100 libbre, residuato bellico inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta l’8 aprile scorso a San Lorenzo di Lugo. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura, si svolgono dopo l’inevitabile stop provocato dall’alluvione del maggio scorso e sono condotte da personale dell’ottavo Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago, prevedono la messa in sicurezza in loco dell’ordigno e il successivo brillamento in un terreno vicino.

Al fine di limitare il più possibile l’area di evacuazione degli abitanti, è stata realizzata dai militari della Folgore un’apposita camera di espansione. Sono 13 i cittadini che hanno dovuto lasciare le loro case per consentire lo svolgimento in piena sicurezza delle operazioni. In caso di assenza di soluzione autonome e alternative, è stato predisposto dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna un’apposita area di accoglienza. Per coordinare le complesse attività è stato attivato il Centro Operativo Misto – COM – coordinato dalla Prefettura, che si è riunito in una sede decentrata a San Lorenzo di Lugo.

Le operazioni di evacuazione hanno avuto inizio alle 7.00 e la zona è stata interamente evacuata. L’accesso alla rete viaria è interdetto dalle 7.00, orario da cui è consentito soltanto l’uscita dall’area. Sono coinvolti a vario titolo nelle operazioni, oltre ai militari, alla Prefettura e all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, le Forze dell’Ordine (controllo e vigilanza dell’area interessata e il presidio delle strade interessate), il Volontariato di protezione civile, i Vigili del Fuoco (supporto tecnico- logistico), il Dipartimento emergenza 118 dell’Ausl Romagna, la Croce Rossa (assetto sanitario).