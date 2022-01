Bombolette dei no-vax di nuovo in azione: "Nazisti, i vaccini uccidono"

No vax di nuovo in azione, questa volta a Lugo, dove nella notte sono comparse nuove scritte fatte con la bomboletta spray contro i vaccini anticovid. Simboli realizzati con la vernice rossa, che negli ultimi mesi sono stati usati in altre parti d'Italia e del ravennate dai no vax come segno di protesta contro i vaccini anticovid, e le scritte 'Nazisti, salvate i ragazzi' su un muretto del Polo tecnico Compagnoni e, sulle strisce pedonali davanti all'hub vaccinale del Tondo di Lugo, 'Ranalli non è una comparsata, è una realtà, i vaccini uccidono, siamo vivi'.

"Abbiamo toccato il punto più basso, ora ci resta solo da scavare - commenta affranto il sindaco Davide Ranalli - Una manica di cialtroni ha imbrattato strade e muretti con una bomboletta spray per affermare "Ranalli, il vaccino non è una comparsata". Lo so bene, infatti mi sono vaccinato con due dose e sono pronto ad inocularmi la terza e tuttavia non mi permetterai mai di scrivere davanti al muro di ogni uno di voi "CRETINI VACCINATEVI1III1". Ancora una volta una manica di vigliacchi si sono nascosti dietro la vernice rossa per affermare l'accostamento tra chi sceglie di vaccinarsi e i nazisti (e prendersela con il sottoscritto). Lugo ha una forte tradizione democratica e i numeri dei vaccinati crescono ora dopo ora. Un fatto che dimostra quanto nessuno, a cominciare da questi cialtroni, sia in grado di orientare diversamente le persone. Rovinate un patrimonio pubblico di tutti per affermare un principio sbagliato. C'è molta consapevolezza nelle persone e sono convinto che per ogni scritta di questo tipo ci siano mille cittadini pronti a cancellarla. Cosa che faremo ovviamente al più presto. "I vaccini uccidono", scrivete voi con la bomboletta. "I vaccini salvano la vita", scrive la scienza. Su una cosa siamo tutti d'accordo. Non di solo Covid si muore".