Bonaccini: "A Ravenna uno dei più grandi parchi eolici e fotovoltaici d'Europa, il Governo dirà sì"

"La sinistra del no? Noi abbiamo già detto sì e l'abbiamo fatto in modo convinto. Sono i no del passato che ci hanno messo nella situazione attuale. Chi non voleva la Tap, per dire, oggi ne chiede il raddoppio. Il rigassificatore è transizione, ma il futuro sono le energie rinnovabili. Abbiamo già presentato il progetto e credo riusciremo a realizzarlo, perché sono fiducioso che il Governo darà il via libera: sempre nelle acque ravennati, a 20 chilometri dalla costa, c'è un piano per il più grande parco eolico e fotovoltaico flottante in mare d'Italia, uno dei più grandi in Europa". Lo dice il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, oggi a margine di una conferenza sui dati turistici regionali 2022-2023.

"I due nuovi rigassificatori a livello nazionale - premette Bonaccini a margine sul tema transizione ecologica - non si fanno per gli emiliano-romagnoli, parlando del nostro caso a Ravenna, o per i toscani. Si fanno per l'Italia. Abbiamo detto sì e nel giro di due anni il nostro verrà completato, a 8 chilometri dalla costa romagnola. Abbiamo detto sì perché era giusto per il paese. In 120 giorni ho avviato e chiuso la conferenza dei servizi, per dare il via libera tenendo conto di una sessantina di osservazioni diverse".

"Ma non ci fermiamo lì", rimarca appunto Bonaccini pensando al parco 'rinnovabile'. In tutto questo "il piano energetico triennale che abbiamo approvato, con alcuni miliardi di euro soprattutto di fondi europei, va proprio nella direzione di garantire soprattutto investimenti, per l'utilizzo del fotovoltaico in particolare", conclude il presidente dell'Emilia-Romagna. (Dire)