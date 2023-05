Bonaccini incontra i territori colpiti dal maltempo: "Al lavoro per ripartire il prima possibile"

Un lungo abbraccio tra la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo e il sindaco di Faenza Massimo Isola. E’ iniziata così la conferenza stampa di questa mattina al Palazzo Comunale di Faenza, che seguiva all’incontro operativo tra il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, i sindaci delle unioni dei comuni di Bassa Romagna e Romagna Faentina, i vertici della Protezione Civile, l’amministrazione regionale e il presidente della provincia Michele De Pascale.

Proprio il sindaco di Ravenna è stato il primo a parlare ai media locali e nazionali evidenziando innanzitutto l’impegno e l’umanità delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile impegnati senza sosta da oltre 72 ore: “L’emergenza continua - ha evidenziato De Pascale - L’attenzione resta altissima anche relativamente alla tenuta degli argini. Siamo al lavoro per coprire le arginature principali, poi sarà fondamentale intervenire in modo strutturale secondo un paradigma chiaro degli interventi. La sicurezza delle persone viene prima di tutto, il secondo tema saranno poi gli indennizzi. Nel pomeriggio effettueremo i sopralluoghi nelle zone colpite, sarà fondamentale che ci siano interventi a ristoro delle famiglie”.

Il sindaco ha dedicato un pensiero all'anziano che ieri ha perso la vita annegato a Castel Bolognese: “Ci sono danni che non si possono recuperare. La vita persa è un elemento di cordoglio e di dolore fortissimo”. Successivamente ha preso parola il Prefetto Castrese De Rosa, che ha riassunto l’impegno dei professionisti e del personale di soccorso sottolineando la straordinarietà dell’evento: “In termini di coordinamento credo si sia fatto il massimo, dovremo imparare a fare ancora meglio per il futuro”.

Romagna Faentina

Sul grande spirito di squadra ha posto l’accento il sindaco di Faenza Massimo Isola. “Abbiamo lavorato a stretto contatto in questi giorni - ha riferito il primo cittadino -, i problemi sono stati fuori dall’ordinario. Da un lato c’è stato il tema dell’Appennino, della fragilità del terreno e della viabilità, poi è seguito l’avvento in pianura dei corsi d’acqua che hanno superato i record storici. Il Lamone è cresciuto di 10 metri e abbiamo temuto eventi estremamente drammatici. Dovremo fare sempre meglio in futuro, anche se in un territorio come il nostro l’incuria non è elemento della nostra identità”, ha voluto ribadire il sindaco di Faenza.

Bassa Romagna

Per l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è intervenuta Eleonora Proni, sindaca di Bagnacavallo: “Sono state ore pesanti e drammatiche, gli episodi hanno coinvolto tutti e nove i comuni della Bassa Romagna. Siamo ancora a lavoro a Bagnacavallo”. La sindaca ha evidenziato la collaborazione anche con il tessuto economico locale: “Abbiamo ragionato insieme sulla sicurezza delle persone. L’altra consapevolezza riguarda il fatto che le istituzioni in questi casi hanno sempre la responsabilità di ciò che succede, ma c’è un tema: le persone devono capire meglio e avere consapevolezza di ciò che bisogna fare e cosa no”.

Il presidente Stefano Bonaccini

Infine l’intervento del presidente della Regione Stefano Bonaccini e la vicepresidente Priolo. Il governatore ha parlato della vicinanza delle Istituzioni nazionali: “Ieri mi ha chiamato il presidente Mattarella. Il Capo della Protezione Civile Curcio è venuto nel territorio e lo ha sorvolato con l’elicottero. C’è un lavoro di costante raccordo con lo stato centrale. C’è stata interlocuzione con la presidente Meloni e con i ministri Musumeci e Piantedosi, inoltre tutti i governatori delle altre regioni ci hanno contattato e si sono detti disponibili a darci una mano”.

A partire da stasera infatti saranno operative colonne mobili della Protezione civile di Veneto e Toscana a Castel Bolognese e a Imola. Dopo l’invio, ieri, della richiesta di stato di mobilitazione del sistema di Protezione civile nazionale in Emilia-Romagna, subito accolta dal ministro Nello Musumeci, fra i temi prioritari entra quello dei rimborsi per i danni generati. “Questa mattina - ha proseguito Bonaccini - ho inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una determinazione che non quantifica i danni, ma è una procedura speditiva d’emergenza per poter accedere a un primo stanziamento in tempi brevi. Il rendiconto completo lo faremo comunque rapidamente, come è sempre accaduto in altre situazioni simili: inizieremo a lavorare già dalle prossime ore con i nostri tecnici, in collaborazione con i Comuni. Siamo di fronte a un evento eccezionale, con precipitazioni persistenti di dimensioni tali che non si erano mai verificate in così poco tempo. Ora, il nostro impegno è lavorare insieme per tornare il prima possibile alla normalità”.

Al momento, resta massima l’attenzione sull’Appennino per il pericolo di frane e micro-frane. “Saremo molto attenti ai fenomeni di franosità ed idrofranosità - ha concluso - Stiamo facendo un lavoro straordinario, siamo al lavoro come un solo uomo per cercare di ripartire il prima possibile”. Il presidente Bonaccini ha voluto infine esprimere inoltre il profondo cordoglio per le persone venute a mancare: "Ribadisco il cordoglio alle due vittime: quella è l'unica cosa irreparabile, tutto il resto come abbiamo sempre fatto lo riusciremo a costruire".

La situazione

Nella giornata di ieri, i Vigili del fuoco (94 uomini nel bolognese, 68 nel ravennate, 61 in provincia di Forlì-Cesena) hanno effettuato oltre 800 interventi; altri 185 sono in coda nel ravennate e nel forlivese (recupero beni, svuotamento cantine). Mobilitati mezzi meccanici per rimuovere terra, fango, detriti; ma anche droni, battelli, mentre da Venezia un elicottero ha integrato quello di Bologna. Come stabilito dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, a partire da stasera saranno operative colonne mobili di Veneto e Toscana a Castel Bolognese e a Imola, per effettuare la pulizia delle case e il pompaggio delle acque.

Disponibili altre cinque Regioni: sono pronte a intervenire se richiesto. Si sta valutando di convogliare le organizzazioni nazionali del volontariato di Protezione civile su Faenza. Per quanto riguarda l’esercito, su richiesta delle Prefetture di Ravenna e Bologna sono state attivate squadre per il monitoraggio degli argini dei fiumi. Oggi è operativa una squadra a Sesto Imolese. Infine, due mezzi aerei sono disponibili a Cervia e a Rimini.

Problemi alla viabilità: gli interventi prioritari

Le criticità della viabilità provinciale sono state oggetto in Prefettura di attenta analisi in un uno specifico Tavolo di coordinamento attivato allo scopo, al quale hanno partecipano rappresentanti della Provincia, delle Unioni dei Comuni della Bassa Romagna e della Romagna Faentina, della Polizia Stradale e Ferroviaria, nonché di Anas e di Autostrade per l’Italia.

Il Tavolo di coordinamento, dopo aver suddiviso il territorio provinciale in tre aree - la prima corrispondente ai territori dei comuni di Bagnacavallo e Alfonsine tra il Lamone e il Senio, la seconda corrispondente all’area di Conselice e la terza a quella di Casola Valsenio - ha individuato le strade provinciali attualmente interrotte e ha delineato una scala di priorità rispetto alle quali si ritiene urgente l’effettuazione degli interventi di ripristino da effettuare al più presto, a cura dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, in concorso con gli Enti competenti e con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e i militari del Reggimento Genio Guastatori e del Poligono Foce Reno.

Le strade per i quali gli interventi sono stati considerati prioritari sono la strada provinciale 253 “San Vitale”, la strada provinciale 25 “Torri - Entirate - Villanova – Glorie”, la strada provinciale 107 “Gagliazzona” e la strada provinciale 63 “Della Valletta- Zattaglia”. Per quanto riguarda la situazione della viabilità ferroviaria in provincia, la linea Bologna-Rimini, pur con qualche deviazione, è attiva da ieri sera alle 19.30, così come quella Faenza-Ravenna e Lavezzola-Granarolo, mentre restano attualmente sospese, fino all’effettuazione delle verifiche tecniche, le linee Castel Bolognese-Lugo e Lugo-Russi.

La situazione della Provincia è continuamente monitorata attraverso il Centro Coordinamento dei Soccorsi in Prefettura e i COC nei comuni dal momento che, nonostante il miglioramento delle condizioni metereologiche, la situazione dei fiumi è in evoluzione e, nonostante siano in corso i lavori di ripristino, è necessario prestare la massima attenzione all’evolversi delle situazioni. Alla cittadinanza si richiede di non recarsi in prossimità dei luoghi interessati dagli eventi per non mettere a rischio la propria incolumità con comportamenti imprudenti e intralciare il delicato lavoro degli operatori di protezione civile.

La querelle politica

Poco prima della conferenza stampa dall'aula del consiglio comunale si sono sentite urla, frutto di una accesa discussione: “Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini mi ha impedito di prendere la parola per rivolgergli alcune semplici domande" ha commentato in una nota il parlamentare leghista Jacopo Morrone. "Il tempo delle polemiche ci sarà nelle istituzioni. Ora siamo in emergenza. La riunione di stamattina era con il Prefetto, i sindaci e la protezione civile" la replica di Bonaccini.

