Bonaccini visita la Bassa Romagna: "Un'occasione per il territorio"

"Un'occasione per il territorio": così la presidente dell'Unione della Bassa Romagna Eleonora Proni ha definito la visita in provincia del 13 ottobre del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e della giunta regionale. "Grazie a questo incontro abbiamo potuto mettere in luce i punti di forza del nostro territorio e condividere insieme alla Regione le strategie per il futuro - ha spiegato la presidente Proni - A nome dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ho richiamato l'attenzione sul rapporto tra città e territorio, chiedendo politiche di supporto per i piccoli centri dove rigenerazione urbana, socialità, cultura e formazione sono protagoniste; senza dimenticare poi l'importanza di una pianificazione sostenibile che metta al centro l'agricoltura e la sicurezza idraulica. La vicinanza tra i diversi livelli delle istituzioni è fondamentale per un buon governo, siamo certi che la Regione saprà ascoltare le nostre istanze".

Nel pomeriggio il presidente Bonaccini, accompagnato dai sindaci della Bassa Romagna e dal presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale, ha reso omaggio agli operatori sanitari dell'ospedale "Umberto I" di Lugo, che negli ultimi mesi si sono spesi con professionalità e abnegazione per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Il presidente ha garantito l'impegno della Regione nel potenziare la sanità pubblica, a partire dagli investimenti sulle strutture ospedaliere e sullo sviluppo delle case della salute. I temi trattati nel corso della visita sono contenuti nel nuovo Patto strategico per lo sviluppo economico e sociale del territorio, definito insieme alle associazioni economiche, agli ordini professionali, alle scuole e ai sindacati della Bassa Romagna. Uno strumento che, come ricordato dalla presidente Proni, "darà concretezza agli impegni assunti".