Bonifica della rete fognaria, lavori in partenza su via Zara e via XX Settembre

Successivamente ai lavori effettuati su Viale Vittorio Veneto, proseguono gli interventi di bonifica della rete fognaria a Faenza su via Zara. Il cantiere opererà fino al 26 maggio (o comunque fino al termine dei lavori), avanzando lungo via Zara a tratti, a seconda della zona interessata dai lavori. La circolazione sarà vietata nella zona di scavo per tutti i veicoli eccetto i mezzi di soccorso, ma sarà comunque garantito il doppio senso di circolazione nei tratti di strada non interessati dai lavori.

Si segnala che il giorno 12 aprile saranno inoltre avviati anche i lavori su via XX Settembre e altre vie limitrofe, per i quali sono previste le seguenti modifiche alla viabilità dalle ore 7.00 alle ore 18.30: via Via XX Settembre: divieto di circolazione per tutti i veicoli tra l’intersezione con via Borsieri/vicolo Spada e l’intersezione con corso Baccarini; via XX Settembre/via san Filippo Neri: per i veicoli circolanti in via XX Settembre obbligo di svolta a sinistra (su via San Filippo Neri) e divieto di accesso sulla prosecuzione di via XX Settembre – tranne i veicoli con destinazione vic. Spada o via XX Settembre nel tratto interessato dalla chiusura; sospensione della Zona a Traffico Limitato in via San Filippo Neri e in corso Mazzini tra l’intersezione con via San Filippo Neri e l’intersezione con corso Baccarini/via Cavour; via Borsieri: inversione del senso di marcia (si circolerà in direzione Ravenna – Firenze) e dare la precedenza all’intersezione con corso Mazzini.