Bonus bici, 170 domande a Lugo: importi liquidati entro marzo

In questi giorni gli uffici del Comune di Lugo stanno completando le operazioni di verifica delle 170 domande pervenute in merito al bando “bonus bici”, scaduto a dicembre e attivato grazie ai fondi destinati a Lugo dalla Regione Emilia-Romagna e integrati da fondi comunali. Gli importi saranno liquidati direttamente sul conto corrente indicato in fase di domanda. Salvo imprevisti, le operazioni si concluderanno entro la fine del mese di marzo.