Dal pesce ai piatti vegani: fratello e sorella si mettono in gioco e aprono una bottega di gastronomia

Una gastronomia “non convenzionale”, un’isola culinaria su cui approdare per spaziare nella cucina vegana e vegetariana per sperimentare, ma anche per ritrovare le eccellenze locali della cucina di mare. È “La Bottega di Oliva”, connubio gastronomico a opera di due giovani imprenditori, Simona e Marco, sorella e fratello con una lunga esperienza nel campo della ristorazione. Simona infatti è chef dello stabilimento balneare Oasi Beach di Marina di Ravenna, che in questa nuova esperienza ha voluto anche seguire la sua vocazione e le sue convinzioni, sposando una proposta vegana:

“Si tratta di una filosofia di vita, ma questo non significa che sia riservata a una nicchia - spiega la chef - La cucina vegana è ampia e gustosa e il menu è variegato, sia per un asporto che per un pranzo veloce. E non dimentica comunque i piatti a base di pesce che sono parte della nostra esperienza. Una cucina inclusiva quindi, proprio per tutti”.

La Bottega produce prevalentemente con le materie prime e le eccellenze del territorio, in una filosofia imprenditoriale che guarda alle filiere locali. Spazio anche alla pasticceria, con preparazioni che spaziano dal vegano, al crudista fino alle loverie più tradizionali. La Bottega di Olivia, in via Maggiore, è aperta per ora solo da asporto ma si sta attrezzando, quando sarà possibile, per un piccolo consumo sul posto.

Un approccio giovane, fresco come il pensiero di una bimba, appunto: come Olivia, che è la figlia di Marco e che dà, come espressione del nuovo che avanza, il nome alla bottega. Due imprenditori che non hanno avuto paura di sfidare la 'crisi da Covid' ma che, sostenuti da Confesercenti, si sono messi in gioco aprendo una nuova attività.