Nel suo laboratorio rivive il mestiere dimenticato: crea pipe artigianali in legno e le vende nei mercatini

Le attività di artigiano, nei nostri centri storici, ormai sono sempre più rare da trovare. Tra quelle per così dire "sopravvissute" c'è quella di Fabiano Sangiorgi, 48enne lughese che da sei anni nel suo laboratorio realizza pipe in legno artigianali. "Tutto è nato nel 2017 quasi per scherzo, quando realizzai le prime pipe per alcuni amici - racconta l'artigiano - A spingermi a impegnarmi in questo mondo è stata la mia passione per il legno".

Poi, dopo le prime pipe, Fabiano inizia a ricevere sempre più richieste da parte di potenziali clienti. "L'ottima risposta mi ha spinto a continuare - continua - Così ho iniziato a portare le mie pipe in giro per i mercatini di tutta la Romagna, perché la pipa è un oggetto che va presentato, ammirato e toccato per trarne sensazioni positive. Ho visto un gran interesse della gente e ricevo tanti complimenti, è un mestiere quasi dimenticato".

Le pipe Sangiorgi - che hanno prezzi che vanno dai 40 ai 90 euro - nascono con forme classiche, di piccole e medie dimensioni, ma anche con forme libere arricchite da lavorazioni e particolari che puntano a renderle uniche. La produzione è limitata e segue rigorosamente i criteri artigianali. Il catalogo è disponibile sul profilo Instagram 'sangiorgi.pipe', dove sono segnati anche gli eventi nei mercatini della Romagna. "Al momento le vendo solo online e nei mercatini - conclude l'artigiano - ma a breve vorrei aprire un punto vendita fisso a Lugo dove effettuare anche riparazioni e pulizie di vecchie pipe".