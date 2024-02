La bottega sempre più un punto di ritrovo, per la degustazione arriva anche Claudio Bisio

Martedì sera, 13 febbraio, c’era in agenda lo spettacolo di Claudio Bisio al teatro Masini. “Le Botteghe” hanno deciso di fare una apertura serale con una degustazione dei vini proposti dall'associazione “Stella dell’appennino” di Modigliana. Grandissima sorpresa la visita di Claudio Bisio, poco prima dello spettacolo, con tripudio dei ragazzi del locale che lo hanno festeggiato con l’amore e l’entusiasmo che solo loro sanno dare. La serata è andata “sold out” come peraltro lo spettacolo al Masini.

Visite graditissime dei sindaci di Faenza, Riolo Terme, il vice sindaco di Solarolo e la consigliera Rontini. Nella serata il segretario comunale Nicolò Bosi assieme al presidente Ettore Pezzi hanno scoperto la targa in memoria di Sauro Peroni, un ex utente di Ceff la cui famiglia ha devoluto a “Le Botteghe” un’importante donazione per l’avvio del negozio. Insomma due ore di festa e di promozione per il locale che sta diventando un punto di incontro importante per il percorso di autonomia dei ragazzi.

Tanti i ringraziamenti degli organizzatori: alla associazione “Stella dell’appenino” che ha offerto i suoi vini, alla famiglia Peroni, ai volontari sempre presenti, a Ruggero Sintoni direttore del Teatro Masini a Claudio Bisio che ha mostrato, ancora una volta, la sua sensibilità verso questi temi.