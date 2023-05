Bottega sommersa dal fango, la solidarietà della Regione: "Danneggiati ceramiche, dipinti e documenti storici"

"Sono stato a Faenza per portare la solidarietà dell'Emilia-Romagna a Davide Servadei, titolare della celebre Bottega Gatti. Il deposito che ne raccoglie la storia è stato sommerso da oltre un metro e mezzo di acqua fangosa, che ha danneggiato ceramiche, dipinti, grafiche, volumi e riviste storiche autografate, documenti di archivio di quasi un secolo di attività. Bisognerà trovare il modo di affiancare la Bottega nella sua ferma volontà di restaurare e ricostituire la propria memoria". Lo afferma sui social l'assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori che mercoledì mattina si è recato in visita nel deposito della bottega faentina devastata dall'alluvione.

La Bottega d'arte ceramica Gatti era stata già nei giorni scorsi il punto di partenza della visita della delegazione di Confartigianato nelle zone alluvionate, insieme al sindaco di Ravenna Michele De Pascale e al sindaco di Faenza Massimo Isola. In quell'occasione il titolare della bottega aveva raccontato: "Quando ho aperto il magazzino, invaso da oltre un metro di acqua, mi sono sentito male, non potevo credere a una tale devastazione. Pensavo di potere recuperare gran parte delle cose, invece in questo ambiente chiuso l’acqua ha agito con una tale forza da ribaltare e spostare da una parte all’altra delle pesanti casse piene: così mi sono trovato di fronte a ceramiche distrutte, bozzetti, disegni ed opere di artisti importanti cancellate dal fango. Gran parte del materiale relativo ai nostri lavori è andato in malora".