Bowling, tiro al bersaglio e anche basket: gli anziani diventano "atleti" per un giorno

Con coinvolgimento, divertimento ed entusiasmo: in questo modo gli anziani ospiti della Casa Residenza Anziani Sassoli e della Comunità Alloggio di via Fermini a Lugo hanno vissuto sabato “Sassoli… sport anch’io”, una mattinata per stare insieme, divertirsi e mettere alla prova le capacità motorie e sensoriali di ognuno promossa da Asp dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con il Comitato territoriale Uisp Ravenna-Lugo.

L’iniziativa, del tutto originale nel proprio genere, sì è tenuta nel giardino del Sassoli dopo che il progetto era già partito da diversi giorni all’interno della struttura lughese con la redazione del programma e la collaborazione diretta degli ospiti. L’attività aveva preso il via con l’assegnazione dello sport o gioco più consono e gradito a ogni ospite in base alle singole attitudini: tra questi il bowling, bersagli, pallacanestro, percorsi e slalom.

Soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, resa possibile anche grazie alla presenza dei numerosi volontari di Auser, è stata espressa dalla direttrice dell’Asp Monica Tagliavini e da Gabriele Tagliati, presidente Uisp Ravenna-Lugo. Sono intervenuti inoltre per l’Asp la responsabile di struttura Greta Ghetti e le animatrici Caterina Cavina e Silvia Tabanelli e per Uisp il responsabile attività Alessandro Mantella. All'iniziativa ha partecipato anche il vicesindaco del Comune di Lugo, Luigi Pezzi. Molto folta anche la partecipazione di parenti e amici degli ospiti per condividere una mattinata diversa in compagnia.