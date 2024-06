Bretella di Porto Fuori, il caso in commissione. Il comitato per il no: "Non parteciperemo, tutto già deciso"

Il caso della bretella di Porto Fuori venerdì prossimo arriva in commissione consiliare, dove verrà discusso dai consiglieri comunali il progetto della nuova urbanizzazione a est di Porto Fuori, una bretella di collegamento fra la via Staggi e via Bonifica sino a raggiungere, in seconda battuta, la Classicana.

Nei mesi scorsi si è costituito il comitato 'Io dico no bretella', i cui membri hanno annunciato di non essere intenzionati a partecipare alla commissione: "Non vogliamo essere inglobati dentro un meccanismo che fino ad ora non ha mai preso in considerazione la nostra voce, che si pone sopra alle nostre teste fingendo di lasciare spazi di democrazia quando in realtà tutto è già deciso, un meccanismo che formalmente offre l'illusione della partecipazione ma che non prende realmente in considerazione l'interesse pubblico e mangia sulle spalle dei cittadini - attaccano dal comitato - La falsa democrazia delle istituzioni non ha mai realmente avuto interesse a dialogare con la parte lesa, che siamo noi cittadini. La nostra assenza non è un rifiuto al dialogo, ma una presa di posizione contro un sistema che, finora, ha mostrato scarsa apertura al confronto facendoci sentire impotenti. Questo è il meccanismo delle sale della politica e noi vogliamo starne fuori, siamo un movimento dal basso, di cittadine e cittadini stanchi di essere presi in giro da chi si accinge a distruggere il luogo in cui viviamo, a consumare il suolo, a rendere la città una spianata arida di strade, zone artigianali e supermercati".

"Noi ci dissociamo, la nostra battaglia andrà avanti dal basso, nella difesa dell'ambiente in cui viviamo, del nostro futuro, senza interessi economici - concludono - Il nostro interesse è difendere le nostre case, la nostra terra, immaginando un futuro più verde, un'aria più pulita e un mondo più vivibile per tutte e tutti. Diffidiamo pertanto da chiunque partecipasse a tale consesso in rappresentanza del nostro comitato. È nostro interesse non mostrare il fianco a qualsiasi fazione politica che possa strumentalizzare la nostra lotta".