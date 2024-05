Bretella di Porto Fuori, il comitato per il 'no' attacca: "Scelta scellerata che calpesta la volontà dei cittadini"

A Ravenna torna il malcontento sulla decisione di realizzare nella nuova urbanizzazione a est di Porto Fuori, una bretella di collegamento fra la via Staggi e via Bonifica sino a raggiungere, in seconda battuta, la Classicana. Un progetto già contestato qualche anno fa da Legambiente.

A est di Porto Fuori, al limitare del paese, si estendono campi, boschetti e orti. Ci sono due laghi artificiali nei quali nuotano i cigni. C'è una vecchia casa colonica in abbandono il cui giardino “incolto” è diventato una zona ricca di biodiversità e ospita una colonia felina. C'è una pineta, macchia di verde che ombreggia e riposa lo sguardo di chi la osserva e porta odore di resina. Gli orti degli anziani punteggiano il paesaggio, alberi da frutto, piante, piccole oasi di pace e lavoro.

"Questo paesaggio di campagna, gli uccelli che cantano, i grilli nelle sere d'estate, i nidi, le tane, le rane nei fossi, tutto questo polmone verde, un paesaggio identificativo della nostra Romagna rurale, sta per essere distrutto. Da cosa? Da una “bretella”, una strada, un nastro di asfalto che dovrebbe collegare la nuova zona residenziale di Porto Fuori alla Classicana - attaccano dal comitato cittadino 'Io dico no bretella' - Per costruirla decine e decine di alberi e di orti verrebbero abbattuti creando di fatto un panorama lunare, polveri sottili, rumore, smog, terra arida e cemento, nessun albero ad ombreggiare, a donare aria pulita e frescura in queste estati rese sempre più torride dal cambiamento climatico. Perché le amministrazioni comunali sono così cieche rispetto alla tutela dell'ambiente e del paesaggio? Perché si continua a fare affari con l'industria del cemento e dell'immobiliare?".

I cittadini di Porto Fuori che hanno dato vita al comitato si domandano i perché "di questa scelta scellerata, che calpesta la volontà degli stessi cittadini che questa opera inutile non la vogliono. Non la vogliamo sui nostri terreni ma nemmeno altrove, di questi tempi ogni albero è amico, ogni centimetro quadrato di cemento, nemico. Strade, centri commerciali, parcheggi, sono davvero utili alla comunità? O forse sono utili solamente a chi si spartisce le fette di questa torta? Anziché usare il denaro per progetti lungimiranti e realmente di “pubblica utilità” come parchi, piste ciclabili, luoghi di aggregazione per le famiglie, si continua a spendere per queste opere inutili e dannose per la salute dell'ambiente e di conseguenza per la nostra! Anziché disincentivare l'uso delle automobili si continuano a costruire nuove strade, svincoli, sottopassi, in modo che sempre più camion e macchine possano circolare. Dove andremo quando anche l'ultimo campo di Romagna sarà stato cancellato? Quale aria respireremo? Quali paesaggi guarderanno i cittadini del futuro? I filosofi della Grecia classica parlavano di “vita buona”: la vita è buona quando il cittadino può vivere bene dentro la società. Quale vita buona possiamo aspettarci noi uomini e donne moderni se le nostre voci non sono ascoltate, se i nostri terreni sono espropriati, gli alberi che ci danno ossigeno abbattuti, i paesaggi della nostra infanzia cancellati dalle ruspe? Crescere e vivere nella bellezza è fondamentale. Chi vede bellezza ha bei pensieri, i bei pensieri diventano belle parole e le belle parole diventano buone azioni. Noi siamo pronti a difendere la bellezza. Il Partito Democratico, che sui suoi cartelloni elettorali scrive “Aria pulita e non veleni”, ci crede davvero o è solo uno slogan elettorale buono per prendere voti? Chiediamo al Comune di Ravenna di fermare questo progetto ecocida adesso".

Anche Gianfranco Spadoni di Lista per Ravenna attacca il progetto: "Si tratterebbe di una strada scarsamente funzionale alla località, con un sicuro danno per i proprietari terreni, oltre a risultare assolutamente inopportuna e infruttuosa per gli stessi residenti. Oltretutto il paese e tutte le forme istituzionali e associative sono fortemente contrari a questa ipotesi progettuale, al punto che lo stesso sindaco, debitamente sensibilizzato, pare in qualche misura disponibile a riaffrontare la questione per evitare sterili frizioni con i cittadini. Inoltre i lavori in corso per il miglioramento di via Bonifica risponderanno alle esigenze dei flussi veicolari specie nel periodo estivo, pertanto, la cittadinanza esprime soddisfazione rispetto a quest’ultimo intervento, senza quindi la necessità di gettare nuovo catrame sulle aree verdi locali. Piuttosto, a titolo di esempio, non sarebbe male affrontare una volta per tutte l’annosa questione di via Marabina che rappresenta davvero l’unico infelice e pericoloso collegamento fra Ravenna e Lido di Dante. Confidiamo, dunque, sulla sensibilità della Giunta affinché riaffronti il problema coinvolgendo i vari soggetti che rappresentano Porto Fuori iniziando con un confronto serio e costruttivo con gli stessi residenti".