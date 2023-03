Brisighella, 120 gatti sterilizzati e 25 curati: i numeri di Enpa nella gestione delle colonie feline

Nel corso del 2022 sono stati 120 i gatti sterilizzati, 80 gli esemplari accuditi sul territorio e 25 quelli curati (ascessi, parassiti, orecchie...) dall'Enpa di Brisighella. Tra le varie cure, c'è stato anche un intervento di ortopedia per un gatto incidentato con mandibola fratturata, un intervento per una grave infezione e un gatto recuperato e curato, con gravi ferite da taglio. Insomma, una annata impegnativa per la delegazione di Brisighella dell'Ente di protezione degli animali, ma che nella gestione delle colonie feline ha dato ottimi risultati. I volontari si sono infatti prodigati per effettuare le catture dei gatti che vivono in libertà, farli sterilizzare, tenerli in degenza ed infine reinserirli sul territorio di provenienza.

Non solo, i volontari hanno provveduto anche a fornire il cibo a non poche centinaia di gatti. L’impegno ed i sacrifici dei pochissimi volontari sono stati rilevanti. Per questo Enpa rivolge un appello a quanti sono sensibili al problema del randagismo, affinchè prendano contatto con la delegazione di Brisighella per offrire la loro collaborazione. Chi fosse interessato, può dare il suo tangibile sostegno iscrivendosi all’Enpa (IBAN IT 85 V 06270 13101 CC 0840262000, specificando pro Delegazione di Brisighella) e dando comunicazione tramite mail all’indirizzo brisighella@enpa.org. Socio ordinario: 25 euro, socio sostenitore 50 euro, socio giovanile 3 euro.