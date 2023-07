Brisighella, due serate di beneficenza per il territorio: raccolti circa 5mila euro

Nelle serate di venerdì e sabato si sono svolti due eventi di solidarietà a favore del Comune di Brisighella. Venerdì 7 luglio si è tenuto l'evento "Dritto al Cuore. Per l'Emilia-Romagna noi ci siamo", notte bianca e torneo in notturna di tennis (12 ore) a sostegno del circolo tennis Tre Colli di Brisighella. L'evento è stato organizzato dal circolo Sporting Club di Montecatini Terme e patrocinato dai Comuni di Montecatini Terme e Brisighella.

Durante l'evento sono intervenuti Luca Baroncini, sindaco di Montecatini Terme, Gessica Spada, assessore allo Sport in rappresentanza del Comune di Brisighella, Oriano Corsellini e Giancarlo Campoli rispettivamente presidenti del circolo tennis Sporting Club di Montecatini e circolo Tre Colli Brisighella. Hanno aderito all'iniziativa oltre 200 giocatori partecipanti, tra cui molti giovani e una delegazione in rappresentanza del circolo tennis di Brisighella. Durante la serata sono stati raccolti 4.030 euro, totalmente devoluti in beneficenza al circolo tennis Tre Colli di Brisighella, duramente colpito dall'alluvione.

Sabato 8 luglio è stata invece la volta della cena solidale promossa dal sindaco di Loreo - un comune di 3.200 abitanti in provincia di Rovigo - Moreno Gasparini.

Presente alla serata l'assessore Dario Laghi, che ha illustrato la situazione brisighellese e ringraziato l'amministrazione di Loreo per l'iniziativa. Durante la cena si è collegato in video anche il sindaco Massimiliano Pederzoli per un saluto e un ringraziamento ai presenti. Il ricavato della cena è stato interamente donato al Comune di Brisighella. La serata ha offerto anche l'occasione per ringraziare la signora Luciana Milani dell'Università Popolare di Porto Viro, comune confinante con Loreo, per aver raccolto, durante la serata di chiusura dell'anno accademico, 921 euro da donare al Comune di Brisighella.