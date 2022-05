Brisighella, gli alunni diventano "ciceroni" e accompagnano i visitatori alla scoperta delle bellezze del borgo

Domenica 22 maggio si conclude il progetto “Bambino apprendista Cicerone”, realizzato dall’associazione “La Memoria Storica – I Naldi, gli Spada” insieme all’Istituto Comprensivo di Brisighella. Dalle ore 15, tutti i bambini delle classi quinte del Comprensivo faranno da “ciceroni” accompagnando genitori, compagni e turisti alla scoperta delle bellezze storiche e culturali del suggestivo borgo medievale. Seguirà la consegna degli attestati di partecipazione, dalle ore 16.30 nel foyer del Palazzo Comunale in via Naldi 2.

Il progetto, curato da Franca Galassini dell’ Associazione “La Memoria Storica – I Naldi, gli Spada”, intende introdurre i bambini all’apprendimento della storia del borgo di Brisighella e sviluppare le capacità di elaborazione e comunicazione. I bambini delle classi quinte in tre giornate hanno fatto da “ciceroni” ai compagni delle classi quarte: il borgo diventa così un luogo di apprendimento attivo dove i bambini - e non solo - imparano ad amare e conoscere la storia di Brisighella in maniera semplice e divertente.

Alla cerimonia sarà presente l’assessore alla Cultura del Comune di Brisighella Gessica Spada, che premierà i giovani ciceroni con gli attestati di partecipazione insieme alla presidente dell’associazione “La Memoria Storica – I Naldi, gli Spada”, Velda Raccagni.