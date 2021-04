Brisighella, partono i lavori sul Ponte Lungo: viabilità modificata

L'intervento proseguirà per circa dieci giorni, durante i quali sarà previsto il senso unico alternato per consentire la circolazione dei veicoli

Nella giornata di lunedì 19 aprile avranno avvio, nel territorio del Comune di Brisighella, i lavori di posa in opera dei giunti stradali sul Ponte Lungo di Brisighella presso la SP 302R Brisighellese. Con tale intervento, finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ravenna intende procedere alla posa di giunti di dilatazione in corrispondenza di due rilevanti opere poste al servizio della rete stradale di propria competenza una delle quali è il Ponte Lungo di Brisighella.

I lavori presso il Ponte Lungo di Brisighella continueranno per circa dieci giorni e verranno prevalentemente svolti in soggiacenza di traffico mediante l'istituzione di un regime di circolazione a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. L’impresa appaltatrice avrà cura di porre in atto tutti gli apprestamenti e le misure necessarie a garantire la percezione del cantiere, la sicurezza della circolazione e la riduzione dei disagi indotti dai lavori all’utenza stradale, la quale è invitata sin da ora ad adottare una guida consapevole e prudente.