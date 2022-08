Brisighella, dal Pnrr arrivano 450mila euro per finanziare un nuovo asilo nido

Arriva un investimento importante dal Pnrr per il comune di Brisighella. Lo fa sapere attraverso i social il sindaco Massimiliano Pederzoli: "Il nostro Comune è risultato assegnatario di 450.000 euro a fondo perduto da destinare alla ristrutturazione e conversione di edifici pubblici per la creazione di asilo nido (0-3 anni). In particolare - spiega il primo cittadino di Brisighella - sarà finanziato il progetto candidato di ristrutturazione e conversione dei locali dell'Ex Comunità Montana in via Saffi 2 a Fognano per la creazione di 14 posti nido (porzione di edificio in parte attualmente inutilizzata, in parte destinata ad archivio comunale)".

"Si tratta di un investimento importante per la nostra comunità, che consentirà di attivare un servizio comunale a sostegno delle famiglie non più disponibile da anni - continua Pederzoli - L'intervento andrà a completare il servizio infanzia (3-6 anni) già presente dall'a.s. 2020/21 a seguito della chiusura dell'Istituto Emiliani. In un periodo storico in cui purtroppo la denatalità colpisce soprattutto i territori di collina come il nostro, questo investimento garantirà un aiuto concreto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, stimolando l'offerta educativa sin dalla prima infanzia".