Brisighella, riapre il Museo Ugonia: ma restano chiuse Rocca e Torre dell'orologio

Brisighella cerca di tornare alla normalità dopo l'alluvione. Sabato riapre il Museo Ugonia, con orario estivo (festivi e prefestivi dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00), ma fino ad ulteriori comunicazioni la Rocca Manfrediana e la Torre dell'Orologio di Brisighella resteranno invece temporaneamente chiuse per i problemi che interessano la strada di accesso (via Rontana). Brisighella è raggiungibile da Faenza tramite la strada provinciale 302. Il caratteristico centro storico, il Borgo medioevale e la suggestiva Via degli Asini restano accessibili e sicuri per chi voglia visitarli. Le attività ristorative e i negozi del centro sono aperti.

Il museo Ugonia raccoglie una vasta collezione dell’illustre litografo brisighellese Giuseppe Ugonia, che per molte delle sue opere migliori trasse ispirazione dalla natura e dalla storia di Brisighella. La sua sapienza incisoria gli conquistò fama e riconoscimenti in Italia e all’estero, consentendogli di esporre in musei di prima grandezza quali gli Uffizi ed il British Museum, e avere opere conservate in numerose collezioni private. Tuttavia, non abbandonò mai Brisighella e il suo posto di insegnante presso la locale Scuola Comunale d’Arte e Mestieri. Il Museo Giuseppe Ugonia, aperto nel 1994 nell’ottocentesco palazzo della Pretura, raccoglie circa quattrocento opere, donate dalla moglie Elena, e l’archivio delle memorie dell’artista. Al museo è inoltre possibile ammirare - fino a domenica - la mostra temporanea di Isabella Guidi “Andar per luoghi”.