Brisighella, un nuovo parco giochi inclusivo nel Parco Ugonia

Il Comune di Brisighella, con l'obiettivo di favorire la socializzazione e l'integrazione dei bambini, anche in casi di disabilità fisiche e sensoriali, ha realizzato all'interno del Parco Ugonia (Parco della Palla) un nuovo parco giochi inclusivo. Un intervento importante per un parco di facile fruizione per tutti e frequentatissimo da mattina a sera da bambini di ogni età. Il costo complessivo dell'intervento è stato di 23.927,22 euro.

Nello specifico, è stata realizzata un'area di gioco di circa 110 metri quadrati che si sviluppa in elementi ludici costituiti da spazi, materiali, forme e colori atti a stimolare le diverse aree sensoriali di bambini che manifestano deficit nei diversi gradi di sviluppo neuromotorio, intellettivo, visivo o uditivo. Gli elementi costitutivi dei giochi sono progettati in funzione della possibilità di permettere esperienze positive e piacevoli, e divengono il luogo della sperimentazione dell’incontro con l’altro in un’ottica di inclusività.

La pavimentazione dell'area di gioco è stata arricchita con grafiche 2D e 3D a tema educazione stradale, nonché con grafiche per il gioco a terra, come ad esempio il tradizionale gioco della campana. Tra i pannelli delle attività ludiche, presenti anche il Banco vendita, la Morra cinese, il Tris e il Pallottoliere. Il nuovo parco giochi inclusivo verrà presto inaugurato dall’Amministrazione comunale.