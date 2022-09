Poco dopo la mezzanotte il dramma: uomo di 38 anni muore nella piscina di un hotel

Dramma in un hotel di Brisighella nella notte tra sabato e domenica. Un uomo di 38 anni, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, è infatti morto nella piscina dell'albergo. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato l'uomo alla morte: faranno luce le indagini delle forze dell'ordine. Quando sul posto sono sopraggiunti a sirene spiegate i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il fatto è avvenuto poco dopo mezzanotte: i sanitari, nonostante i tentativi disperati di rianimare l'uomo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Si pensa a un annegamento anche se non è escluso che l'uomo sia morto a causa di un malore giunto dopo un abbondante pasto. Secondo quanto finora ricostruito dai Carabinieri della locale Compagnia, il 38enne stava partecipando a una festa assieme a diversi amici, perlopiù connazionali. Ed è stato proprio uno di loro che poco dopo la mezzanotte lo ha notato in acqua ormai privo di sensi e ha lanciato l'allarme. (Ansa)