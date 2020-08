Bruciati 20 ettari di bosco, spento l'incendio di Casola: ora spazio alle indagini

Complici le piogge delle ultime ore, è stato dichiarato ufficialmente spento l'incendio divampato domenica scorsa sul Monte Battaglia a Casola Valsenio. Sabato l'area del rogo, nelle vicinanze del Passo del Corso, è stata presidiata dai Vigili del Fuoco con due squadre di permanenti ed una di volontari. Continua l’attività di indagine dei Carabinieri Forestali per accertare le cause dell’incendio e individuare gli eventuali responsabili; sempre i Carabinieri Forestali entreranno nell’area per valutarne l’esatta dimensione e stimare l’'entità del danno ambientale. Da una prima parziale verifica, l’area investita dalle fiamme sarebbe compresa tra i 15 e i 20 ettari.

