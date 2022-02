Si è spento Bruno, storico ottico di Marina di Ravenna: "Ha segnato la storia del paese"

Marina di Ravenna perde un 'pezzo storico' del lido ravennate. Si è spento martedì Bruno Caravita, titolare dell'Ottica Foto Fono di viale delle Nazioni. Una personalità conosciutissima in tutta Marina, dove ha lavorato per una vita in mezzo alla gente. "Purtroppo ci lascia un'altra di quelle persone che hanno segnato la storia di Marina di Ravenna - commentano nel Comitato cittadino - Credo non esista nessuno in paese che non abbia comprato da lui un disco, fatto sviluppare le foto o comprato un paio di occhiali. Ogni volta che succede sembra che il nostro paesino non sia più lui, ogni volta pare di essere un po' più soli. Ciao Bruno, riposa in pace".

"Come farò adesso anche senza di te - scrive sui social la figlia Antonella - Ho il cuore distrutto. Che fortuna che ho avuto ad avere un papy come te! Mi hai donato tanto amore, mi hai trasmesso valori importanti, rispetto, fiducia, essere caritatevole, confrontarsi, esserci l'uno per l'altro, tendere la mano, perdonare (cosa che io ancora faccio fatica a fare), chiedere scusa. Eri la mia spalla e io la tua. Sei sempre stato presente come padre e come uomo. Potevo contare su di te per tutto senza essere giudicata, mi esprimervi la tua opinione e mi incitavi ad agire in autonomia. Avevi sempre voglia di scherzare e sdrammatizzare le cose. Ti piaceva stare in compagnia in famiglia. Non ti sei mai tirato indietro nel momento del bisogno. Quanto amore mi avete donato tu e la mamma, ve ne sarò infinitamente grata. In ospedale nel momento della sventura mi hai guardata e mi hai detto "Sai che anche se sono qui in questa situazione sono contento e sereno", e ci siamo abbracciati stretti stretti. Non sono riuscita a starti vicino fino all'ultimo come avrei voluto, a stringerti la mano per tutta la notte, a darti mille baci sulla fronte e sulle guance che tu prontamente ricambiavi. Eri e sarai sempre per me un grande Papà e un grande Uomo. Fortuna che te lo ripetevo spesso...".