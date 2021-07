Bruno Rosetti primo azzurro positivo al Covid a Tokyo: i compagni vincono il bronzo

Il canottiere azzurro ravennate Bruno Rosetti è risultato positivo al Covid a un'ora dalla sua finale del 4 senza alle Olimpiadi di Tokyo, con gli italiani che hanno poi vinto il bronzo. Rosetti era stato vaccinato con doppia dose di vaccino Moderna. L'atleta azzurro è al momento asintomatico e isolato in un Covid hotel. Si tratta del primo caso di positività al Covid nell'Italia Team alle Olimpiadi.

Il Coni, su indicazione della Federazione italiana canottaggio, ha provveduto a sostituire l'atleta per la finale con Marco Di Costanzo che, insieme a Matteo Castaldo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino ha chiuso la gara con il tempo di 5'43"60 dietro all'Australia, oro con 5'42"76, e alla Romania, argento con 5'43"13. Gli azzurri hanno confermato il bronzo olimpico conquistato a Rio 2016 dagli stessi Vicino, Lodo e Castaldo.

"Amarezza, delusione, rimpianto. Le abbiamo provate noi queste sensazioni, non possiamo neanche immaginare cosa abbia provato lui - commentano dalla Canottieri Ravenna - E l'impresa fatta dai suoi compagni, la sostituzione all'ultimo con Marco Di Costanzo e la medaglia di bronzo a soli 84 centesimi dall'oro, non può fare altro che farci pensare "Cosa sarebbe successo se...". Eppure, con i se e con i ma nello sport non si ottiene niente. Si ottiene qualcosa solo con l'impegno, la costanza, la dedizione e la passione, tutto quello che Bruno ha messo in barca in questi ultimi anni e che avrebbe meritato un finale migliore. Bruno, devi essere orgoglioso del percorso che ti ha portato fino qui. Noi lo siamo di te".