Brutto incidente in sella all'Harley: giovane ricoverato in gravi condizioni

Si trova ricoverato nel reparto di Rinamimazione, in prognosi riservata, il 31enne ricercatore universitario cesenate vittima di un grave incidente avvenuto venerdì pomeriggio sulle strade del ravennate, tra Castiglione di Ravenna e Pisignano. Il terribile schianto è avvenuto mentre il giovane ingegnere era in sella alla sua Harley Davidson: un impatto frontale con un'auto proveniente dalla direzione opposta. Il 31enne è stato subito trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini con un trauma cranico e fratture multiple. Operato d'urgenza, poi il peggioramento con il trasferimento nel reparto di Terapia intensiva, dove si trova in coma farmacologico.

