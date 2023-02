Buche pericolose: 120mila euro per sistemare la controstrada di via Granarolo a Faenza

Buche che, a causa delle piogge degli ultimi mesi, creano insidie e pericoli per il transito dei veicoli. Impossibili da sanare con una chiusura a freddo di bitume. Per questo la dirigente del settore lavori pubblici dell’Unione della Romagna Faentina Patrizia Barchi ha firmato una delibera per la realizzazione urgente del rifacimento dell’asfalto della controstrada di via Granarolo a Faenza, nel tratto compreso tra l’edicola e la rotatoria di via Corgin.

Un intervento su un tratto di 400 metri per 15 che prevede il riempimento di buche e avvallamenti con conglomerato bituminoso a caldo, pulizia, spiazzamento e stesa di mano di attacco di emulsione bituminosa, con successiva realizzazione del tappeto di usura per uno spessore di 4 centimetri. L’opera, richiesta a gran voce dall'opposizione faentina, sarà completata con il tracciamento della segnaletica orizzontale che individuerà le aree di parcheggio.

Per l’esecuzione verranno stanziate risorse pari a 119mila euro, elevando l’impegno di spesa a favore della ditta Ar.Co Lavori Società Cooperativa Consortile, in qualità di mandataria, e Giovetti Sistam in qualità di mandante. Tali ditte erano infatti le aggiudicatarie, come da delibera dello scorso ottobre, del contratto misto per i lavori di manutenzione ordinaria relativi alla viabilità nei territori dell’Unione della Romagna Faentina. Le risorse pari a 119mila euro si aggiungono quindi all’importo di 674mila euro contrattualizzato per la manutenzione stradale dell’anno corrente. L’esecuzione dei lavori alla controstrada di via Granarolo dovrà avvenire entro il 31 dicembre.