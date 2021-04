Le bufale di Sant’Apollinare in Classe in partenza per la Svizzera

Per l’occasione della mostra "Parents Lontains" dell'artista Davide Rivalta, a cura di Pier Luigi Tazzi, allo Château de Vullierens, vicino a Losanna (Svzzera) vengono esposte due delle sette Bufale presenti nel prato di fronte alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe. Le due opere scultoree partiranno martedì 20 aprile per partecipare all’esposizione e torneranno a Classe a inizio novembre.

"La scultura di Davide Rivalta, fin dal suo clamoroso esordio con i sei Gorilla (1998-2002) di bronzo sovradimensionati per il cortile di accesso pe il Tribunale di Ravenna, è in stretta relazione con il contesto ambientale in cui è di volta in volta collocata e proprio tale relazione a cui va aggiunta l’esperienza diretta dello spettatore/fruitore costituisce l’essenza dell’opera - afferma il curatore Pier Luigi Tazzi -. Si tratterà percio’ ogni volta di un’opera diversa, anche quando il manufatto scultoreo è lo stesso, perché diversi sono l’ambiente, scelto dall’artista stesso, e gli spettatori che vi si troveranno a confronto. Quello dello Château de Vullierens è un parco di sculture, esperienza non nuova per Rivalta, ma mai prima di tale vastità. Per questo si rinnova qui su vasta scala l’azzardo della prossimità con altre opere d’arte, che rispondono ad altre poetiche e intenzioni estetiche".