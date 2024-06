Buone pratiche per l’umanizzazione delle cure in sanità: una menzione speciale per la Neurologia ravennate

Arriva la Menzione speciale del premio “Andrea Alesini” all’Ausl della Romagna per il servizio di Neurofisiopatologia della Unità operatica complessa di Neurologia di Ravenna, Faenza e Lugo, attualmente diretta dalla dottoressa Maria Grazia Piscaglia, nel merito dell’elettroencefalogramma (EEG) a domicilio per pazienti fragili con necessità speciali neurologiche. Il premio è stato consegnato al dottor Miserocchi durante la cerimonia di premiazione che si è svolta martedì 25 giugno a Roma, al museo Ninfeo Fondazione Enpam.

Giunto alla XIV edizione, il premio “Andrea Alesini” sulle buone pratiche per l’umanizzazione delle cure in sanità, promosso da Cittadinanzattiva, si pone l’obiettivo di individuare e raccogliere le iniziative di successo sul territorio nazionale. Quest’anno il bando era dedicato ad attività progettuali ed esperienze pratiche in tema di umanizzazione delle cure, con un focus specifico sul tema dall’innovazione digitale in sanità e del welfare culturale.

Elettroencefalogrammi a domicilio per pazienti fragili neurologici

Il progetto di elettroencefalogrammi a domicilio, presentato dall’Ausl Romagna e promosso dal Servizio di Neurofisiopatologia clinica di Ravenna, è attivo dal 2021. Si rivolge a pazienti fragili neurologici che avrebbero difficoltà nell’accedere alla diagnostica ospedaliera a causa della loro condizione clinica, come epilessie particolari, paresi, esiti di ictus cerebrale o di traumatismi stradali. In tre anni le attivazioni del servizio sono state 70, di cui 53 andate a buon fine.

L’obiettivo primario è quello di garantire il livello dell’assistenza sanitaria, facilitando l’accesso ai servizi specialistici rendendoli equi anche per quei pazienti con più difficoltà, minimizzando la necessità dei trasferimenti. Le risorse impiegate sono identiche a quelle in uso negli ospedali, inclusa la presenza di un Tecnico di Neurofisiopatologia e l’utilizzo di un elettroencefalografo portatile. Il monitoraggio e l’intervento del Neurologo, in caso di necessità, sono garantiti da un sistema di telemedicina diagnostica (telemonitoraggio) che permette la gestione sincrona, o remota, delle prestazioni diagnostiche in maniera certificata.

“Soltanto un primo passo verso le potenzialità del telemonitoraggio”

“Il progetto di elettroencefalogrammi a domicilio è nato per rispondere a esigenze specifiche, portando i servizi del Sistema Sanitario Nazionale direttamente al domicilio o nei centri CRA o RSA secondo le esigenze cliniche definite dal Neurologo” afferma il dottor Davide Miserocchi, Coordinatore Tecnico di Neurofisiopatologia clinica per la provincia di Ravenna. “Questo approccio è una risposta concreta alle esigenze dei soggetti più vulnerabili, migliorando significativamente la praticità e la qualità della vita, sia per i pazienti, sia per i loro caregiver”.

“La menzione speciale è un primo passo verso la telemedicina e soprattutto verso l’orizzonte del telemonitoraggio”, commenta la dottoressa Piscaglia, direttrice facente funzione dell'unità di Neurologia ambito di Ravenna. “La neurofisologia ha già fatto grossi passi avanti nell’ambito della digitalizzazione, ci sono tante tecniche che potrebbero essere applicate con il monitoraggio a distanza. Questo riconoscimento è un messaggio positivo anche per la nostra azienda, affinché un progetto del genere si possa anche ampliare ad altre strutture. Sono contenta che Davide Miserocchi abbia portato avanti con tenacia questa idea”.