Buoni pasto per i dipendenti, Ausl Romagna: "I 5,16 euro sono previsti dai contratti collettivi"

Si torna a discutere dei buoni pasto spettanti ai dipendenti di Ausl Romagna, un tema sollevato nelle scorse settimane dal sindacato Cisl Fp Romagna che ha organizzato una raccolta firme. Ora arriva la risposta dell'azienda sanitaria romagnola: "Per quanto attiene al valore del buono pasto, il recente CCNL Area Comparto del 2 novembre 2022 ha confermato quanto previsto nel CCNL integrativo del 2001 in merito al costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa, il quale non può superare 10.000 lire che con il passaggio all’euro diventano euro 5,16; il CCNL prevede altresì che il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di 2000 lire (1.03 euro) per ogni pasto. Come noto, i CCNL non sono sottoscritti dall’Azienda Sanitaria, bensì dalle organizzazioni sanitarie".

"Le modalità di fruizione del pasto da parte del dipendente previste dal vigente Regolamento sono state definite nel rispetto del vigente CCNL, che prevede che, qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto", aggiunge Ausl Romagna.