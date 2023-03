Riparte il bus navetta gratuito a Milano Marittima: gli orari e i percorsi

Vista la positiva esperienza degli anni passati, anche per l’estate 2023 dal 2 giugno al 10 settembre a Milano Marittima sarà attivato il bus navetta che collega il parcheggio situato presso il Centro Congressi di Via Jelenia Gora con Viale 2 giugno sino alla Rotonda Corelli. Inoltre anche quest’anno il servizio sarà effettuato durante le festività di Pasqua dal 7 al 10 aprile. Le corse sono gratuite, in modo da stimolare gli automobilisti a preferire il mezzo di trasporto pubblico rispetto all’autovettura privata.

Il percorso prevede le seguenti fermate sia all’andata che al ritorno: Parcheggio Centro Congressi – Via Jelenia Gora – I Traversa Pineta – Viale 2 giugno – Rotonda Cadorna – Viale 2 giugno – Rotonda Corelli. Inoltre nel periodo dal 1 luglio al 27 agosto vi sarà un servizio bus navetta che collegherà il parcheggio situato presso il Centro Congressi di Via Jelenia Gora anche a Milano Marittima nord fino all’ Anello del Pino e ritorno. Il servizio finanziato dal comune di Cervia ha un costo di 118.833 euro ed è svolto da Mete spa, attraverso le imprese a essa consorziate, ai sensi del contratto stipulato con Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. s.r.l. consortile.

La delegata ai trasporti Bianca Maria Manzi ha dichiarato: “Abbiamo ritenuto di mettere a disposizione le risorse perché è un servizio particolarmente apprezzato dai nostri ospiti. Anche quest’estate pertanto ci sarà il servizio gratuito di bus navetta a Milano Marittima, per incentivare la mobilità sostenibile e cercare di evitare il più possibile il congestionamento del traffico in centro. Inoltre abbiamo confermato il servizio nel periodo delle festività pasquali.

Le specifiche in dettaglio del servizio

- Nel periodo 7 aprile – 10 aprile e 2 giugno – 10 settembre, bus navetta che collega il parcheggio situato presso il Centro Congressi di Via Jelenia Gora con Viale 2 giugno sino alla Rotonda Corelli con le seguenti caratteristiche. Percorso: Parcheggio Centro Congressi – Via Jelenia Gora – I Traversa Pineta – Viale 2 giugno – Rotonda Cadorna – Viale 2 giugno – Rotonda Corelli e ritorno sul medesimo percorso Fermate: tutte quelle di linea situate lungo il percorso sopra indicato Frequenza: nella fascia oraria 10.00/15.00 – 21.30 una corsa ogni 15 minuti; nella fascia oraria 21.30 – 24.00 una corsa ogni 20 minuti. Attività del servizio: venerdì il 07/04, dal 09/06 al 28/07 e dal 25/08 al 08/09, dalle ore 15,00 alle ore 24,00 per un totale di 9 ore di servizio giornaliero per 12 giorni. Sabati e festivi dal 08/04 al 10/04, dal 02/06 al 30/07 e dal 26/08 al 10/09 e tutti i giorni dal 04/08 al 20/08, dalle ore 10,00 alle ore 24,00 per un totale di 14 ore di servizio giornaliero per 45 giorni.

- Nel periodo dal 1 luglio al 27 agosto bus navetta che collega il parcheggio situato presso il Centro Congressi di Via Jelenia Gora con Via Anello del Pino con le seguenti caratteristiche. Percorso: Parcheggio Centro Congressi – Via Jelenia Gora – I Traversa Pineta – Viale 2 giugno – Via Anello del Pino e ritorno sul medesimo percorso Fermate: tutte quelle di linea situate lungo il percorso sopra indicato Frequenza: nella fascia oraria 10.00 – 24.00 una corsa ogni 20 minuti Attività del servizio: i sabati e i festivi dal 01/07 al 27/08, dalle ore 10,00 alle ore 24,00 per un totale di 43 corse.