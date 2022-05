Riparte il navetto mare gratuito per Marina e Punta Marina. E i parcheggi tornano a pagamento

Da sabato 7 maggio a domenica 28 agosto torna il servizio gratuito di bus navetta svolto da Start Romagna per conto del Comune, dai parcheggi di via del Marchesato e di via Trieste al litorale di Marina di Ravenna e dal parcheggio di via Trieste al litorale di Punta Marina Terme.

Nel mese di maggio il Navetto Mare circolerà il sabato dalle 14 alle 2 e la domenica dalle 9 alle 22. A giugno invece, il servizio sarà attivo nella giornata festiva di giovedì 2 giugno dalle 9 alle 2, nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 dalle 14 alle 2 e domenica 5 dalle 9 alle 22. Nei restanti weekend del mese il Navetto Mare circolerà invece di venerdì dalle 20 alle 2, di sabato dalle 14 alle 2 e di domenica dalle 9 alle 22. Per tutto il mese di luglio e il primo fine settimana di agosto, fino a domenica 7 agosto, il servizio verrà effettuato il venerdì dalle 20 alle 2, il sabato dalle 9 alle 2 e la domenica dalle 9 alle 22. Nelle giornate di mercoledì 10 e giovedì 11 agosto il servizio sarà attivo dalle 14 alle 2, mentre da venerdì 12 a lunedì 15 agosto il Navetto circolerà dalle 9 alle 2. Negli ultimi due fine settimana di agosto il Navetto Mare circolerà nuovamente il venerdì dalle 20 alle 2, il sabato dalle 9 alle 2 e la domenica dalle 9 alle 22. Tutte le informazioni sugli orari sono comunque affisse alle fermate e saranno pubblicate sul sito di Start Romagna.

Da sabato 14 maggio fino a domenica 28 agosto sarà in vigore anche la sosta a pagamento in viale della Pace e in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, in viale Colombo a Punta Marina Terme, nell’area compresa tra i viali Del Duca/Piccarda e gli stabilimenti balneari a Lido di Dante. Nel mese di maggio la sosta sarà a pagamento il sabato dalle 9 alle 2 e la domenica dalle 9 alle 22.

Nel mese di giugno giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 dalle 9 alle 2, domenica 5 dalle 9 alle 22; nei successivi fine settimana di giugno, luglio e agosto fino al 7 agosto il venerdì dalle 18 alle 2 (tranne venerdì 8 luglio, quando la sosta sarà a pagamento dalle 9 alle 2), il sabato dalle 9 alle 2 e la domenica dalle 9 alle 22; da mercoledì 10 a lunedì 15 agosto tutti i giorni dalle 9 alle 2; negli ultimi due fine settimana di agosto il venerdì dalle 18 alle 2, il sabato dalle 9 alle 2 e la domenica dalle 9 alle 22.

Dopo oltre dieci anni è stato previsto un adeguamento tariffario. Le nuove tariffe sono: 1 euro all’ora nella fascia 9-18, con possibilità di forfait diurno per 6 euro complessivi; 1,50 euro all’ora dalle 18 al termine, con possibilità di forfait serale – notturno per 6 euro complessivi. I parcometri daranno la possibilità di acquistare i due forfait in una sola volta (forfait giornaliero dalle 9 al termine) a 10 euro.

Le località del litorale ravennate restano tra le più competitive della riviera grazie anche alla confermata gratuità nei giorni feriali e all’offerta dei pacchetti forfettari “diurno”, “serale” e “giornaliero” dal venerdì sera alla domenica, nell’ambito di tutto il sistema, gratuito, di parcheggi scambiatori e del servizio Navetto attivo in tutti i weekend a partire dal prossimo fine settimana.

Le nuove tariffe, mantenendo un’impostazione articolata già ampiamente sperimentata, sono funzionali ad una migliore fruizione degli spazi pubblici attraverso una razionalizzazione del rapporto domanda/offerta, anche a sostenere una logica di sempre maggiore valorizzazione dei lungomari e dei servizi connessi alla mobilità messi a disposizione della comunità e dei turisti.