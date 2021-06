Bus Navetta Milano Marittima: parte questo fine settimana il servizio gratuito

Parte questo fine settimana il servizio bus navetta che collega il parcheggio situato presso il Centro Congressi di Via Jelenia Gora con Viale 2 giugno sino alla Rotonda Corelli. Le corse sono gratuite, in modo da stimolare gli automobilisti a preferire il mezzo di trasporto pubblico rispetto all’autovettura privata.

Il percorso prevede le seguenti fermate sia all’andata che al ritorno: Parcheggio Centro Congressi – Via Jelenia Gora – I Traversa Pineta – Viale 2 giugno – Rotonda Cadorna – Viale 2 giugno – Rotonda Corelli. Il servizio è in funzione dal 4 giugno al 19 settembre 2021 nei fine settimana per un totale complessivo di 56 giorni secondo le seguenti modalità: - tutti i venerdì dal 4 giugno al 30 luglio e dal 27 agosto al 17 settembre dalle ore 15,00 alle ore 24,00 per un totale di 9 ore di servizio giornaliero. - tutti i sabati e domeniche dal 5 giugno al 1 agosto e dal 28 agosto al 19 settembre dalle ore 10,00 alle ore 24,00 per un totale di 14 ore di servizio giornaliero. - tutti i giorni dal 6 agosto al 22 agosto dalle ore 10,00 alle ore 24,00 per un totale di 14 ore di servizio giornaliero. La frequenza del passaggio è di una corsa ogni 15 minuti nella fascia oraria dalle 10.00 alle 21.30; una corsa ogni 20 minuti nella fascia oraria dalle 21.30 alle 24.00.

Il servizio finanziato dal comune di Cervia ha un costo di 79.837,30 ed è svolto da METE spa, attraverso le imprese a essa consorziate, ai sensi del contratto stipulato con Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. s.r.l. consortile. Il delegato ai trasporti Claudio Lunedei ha dichiarato: “Abbiamo ritenuto di attivare anche quest’estate il servizio gratuito di bus navetta a Milano Marittima, per incentivare la mobilità sostenibile e cercare di evitare il più possibile il congestionamento del traffico in centro. E’ un servizio che già negli anni precedenti è stato particolarmente apprezzato dai nostri ospiti, per questo abbiamo ritenuto di mettere a disposizione le risorse e l’ abbiamo ampliato con l’istituzione di un’ulteriore fermata in Via Jelenia Gora nelle adiacenze della Casa delle Farfalle”.