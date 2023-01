Bus di una scolaresca diretto a Ravenna bloccato nella bufera. Studenti caricati sui mezzi spalaneve

Nel pomeriggio di domenica (22 gennaio) l’autobus di una scolaresca, proveniente da Livorno e diretto a Ravenna, è rimasto bloccato lungo la strada stradale 67 (Tosco Romagnola) a causa di una fitta nevicata. Sul posto, come riporta l'edizione di FirenzeToday, sta intervenendo una pattuglia della stazione dei carabinieri di San Godenzo con i mezzi spalaneve per trasportare i quindicenni a piccoli gruppi al Cavallino, un bar che dista circa 5 chilometri dal luogo dove è rimasto fermo il pullman. Una manovra precauzionale per scongiurare qualsiasi tipo di problema.