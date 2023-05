Treni ancora fermi, ma le corse dei bus sostitutivi saltano: "Troppi disservizi per noi pendolari"

Periodo davvero duro per i pendolari ravennati. È sospesa da mercoledì scorso, e al momento a tempo indeterminato (anche per via dei previsti peggioramenti meteo), la circolazione ferroviaria fra Lugo e Russi sulla linea Castel Bolognese-Ravenna a causa dei danni provocati dal maltempo all’infrastruttura ferroviaria. I treni Regionali da Bologna per Ravenna e da Bologna per Rimini via Ravenna percorrono, fra Castel Bolognese e Russi, il percorso alternativo “via Faenza”.

Fra Castel Bolognese e Ravenna, invece, resta attivo un servizio di autobus sostitutivi con fermate a Solarolo, Lugo, Bagnacavallo, Russi e Godo. Ma non sempre il servizio funziona come dovrebbe. A segnalarlo a RavennaToday è proprio un pendolare, che spiega: "Martedì 9 maggio il bus sostitutivo delle 16.44 da Ravenna a Lugo non è mai arrivato. Dalle ferrovie mi hanno riferito che hanno contattato la ditta appaltante, che avrebbe risposto che il mezzo aveva accumulato del ritardo e non sapevano dove fosse. Un ulteriore disservizio, oltre al maltempo, per chi come me ha la sfortuna di essere un pendolare".

Da Ferrovie dello Stato confermano che sono emerse alcune criticità nel servizio di autobus sostitutivi: "Trenitalia Tper è in contatto con le aziende che forniscono il servizio per risolverle. Va detto che la situazione che si è creata per effetto delle piogge ha richiesto il reperimento in tempi rapidi di molti mezzi (con coinvolgimento di numerose ditte) e che anche la viabilità stradale sta risentendo degli effetti del maltempo. Siamo dispiaciuti per quanto segnalato e stiamo lavorando per garantire la massima affidabilità al servizio sostitutivo".