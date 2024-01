Tenta di lanciare la fidanzata giù dalla finestra: arrestato per tentato omicidio

Prima ha lanciato dalla finestra i vestiti della fidanzata, poi ha cercato di spingere giù anche lei, venendo fortunatamente fermato dal padre. Per questo motivo un 24enne è stato arrestato nel Faentino con l'accusa di tentato omicidio, oltre che di maltrattamenti in famiglia, lesioni ed estorsione nei confronti del padre, al quale avrebbe chiesto del denaro minacciandolo.

Per l'uomo, come riportano i quotidiani locali in edicola mercoledì, il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento e comunicazione con la vittima, l’obbligo di dimora in provincia di Ravenna e la permanenza a casa nelle ore notturne. Il 24enne dovrà inoltre seguire un percorso di disintossicazione al Sert.

Le violenze nei confronti della compagna sarebbero nate nel lontano 2018, con i due che si erano poi lasciati e, di recente, erano tornati assieme convivendo nella casa del padre dell'uomo. Ma le violenze erano continuate, fino all'episodio che ha portato all'arresto del 24enne.