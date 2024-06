Uno sguardo al "Byron Contemporaneo": presentato a Firenze il volume della mostra fotografica

‘Byron Contemporaneo: sogni, bisogni, maschere e ossessioni del Maestro del Romanticismo’ è il titolo della mostra sul poeta inglese che aprirà il 25 luglio ai Chiostri Danteschi della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e si chiuderà il 26 ottobre, data di inaugurazione ufficiale del Museo dedicato al grande poeta inglese. E oggi a Firenze è stato presentato al Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux, presieduto da Riccardo Nencini, il catalogo della mostra ‘Byron Contemporaneo’, una collezione di fotografie artistiche di Giampiero Corelli con testi in lingua inglese e italiana di Antonio Patuelli, Ernesto Giuseppe Alfieri, Riccardo Nencini, Vincenzo Patanè, Daniela Ferrari e Giulia Melandri.

Il catalogo, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, è un viaggio nella doppia dimensione della parola e dell’immagine: affianca ai testi più celebri e emozionanti del poeta inglese le fotografie di Corelli, abbinando la forza dello scritto all’intensità dell’immagine, come solo Byron, straordinario precursore del linguaggio visivo dei giorni nostri, avrebbe saputo concepire. "Le fondamenta del Museo dedicato a Byron ed al Risorgimento - scrivono Patuelli, presidente del Gruppo la Cassa di Ravenna, e Alfieri, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna - nascono dal luogo della memoria, un salvadanaio dello spirito dove incastonare la storia del poeta eretico che a Ravenna conobbe l’ispirazione e sposò la libertà poi sviluppata dai protagonisti dell’Italia nascente, Garibaldi tra tutti. Entrambi furono legati a doppio filo, nel medesimo fascio di luce, a questa terra forte di testa, di braccia e di cuore".

Riccardo Nencini, storico, scrittore e presidente del Gabinetto Scientifico e Letterario Vieusseux, racconta il Byron di Ravenna, del Museo e del catalogo: "Per il poeta l’avventura è energia vitale, azione creativa. L’Italia percorsa da fremiti rivoluzionari, immersa nel clima pre Risorgimentale, è il luogo eletto, fonte di ispirazione, stimolo a immaginare una comunità meno conservatrice della sua terra di origine, costruita su gerarchie sociali intoccabili".

Ma chi sarebbe oggi Byron? Azzarda una risposta Vincenzo Patanè, giornalista, critico cinematografico e docente d’arte: "Sarebbe elegante, raffinato e vestito di tutto punto. E seguirebbe quanti più social possibile, più per farsi ammirare che per comunicare il proprio pensiero’. E Daniela Ferrari curatrice di mostre e conservatrice, sintetizza benissimo il catalogo ‘Byron contemporaneo". Nel volume edito da Danilo Montanari Editore vengono espressi l’amore di Byron per Teresa Guiccioli, per la libertà, per la Romagna, per la natura e per la lingua italiana, elementi che lo legano indissolubilmente al Risorgimento, alla Città di Ravenna ed al suo più illustre abitante, Dante Alighieri.

Sempre a Firenze, Patuelli è poi intervenuto al convegno su Raffaele Mattioli. "Mattioli è attualissimo – ha rilevato il presidente dell'Abi – per l’alta cultura insieme economica, finanziaria e umanistica, per il rifiuto dell’arroganza e per i limpidi ideali di libertà e responsabilità sociali, per il rigore nei metodi e l’intransigenza morale. L’insegnamento di Mattioli è oggi sempre esemplare – ha concluso Patuelli – quale grande innovatore nel modo di far banca, mettendo insieme poliedrica cultura, grande interesse alle innovazioni, fiducia nel potere e dovere persuasivo della ragione e costante impegno nel “fare i conti”, non sottovalutando mai come si debba sempre studiare ciascun credito determinandone la validità, la liquidità, l’impatto sulla solidità patrimoniale e la redditività per la banca che lo concede".