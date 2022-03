C'erano alimenti scaduti da oltre un anno: sequestrati 20 chili di cibo in un ristorante

Gli agenti della Polizia Locale, insieme ai militari della stazione dei Carabinieri di Marina di Ravenna, hanno proceduto al controllo di un ristorante di Marina di Ravenna. All'esterno del ristorante, gli agenti hanno rinvenuto numerosi rifiuti e lo stato dei luoghi è apparso fin da subito degradato e fatiscente.

Gli uomini della Polizia Locale e dell'Arma, dopo aver effettuato un approfondito controllo delle cucine, hanno riscontrato che nel locale venivano conservati, per la preparazione dei pasti, molti prodotti (salsiccia, cotolette, carne varia, dolci e creme, confetture, frutta sciroppata, farine ecc.) scaduti anche da oltre un anno e che altri prodotti erano sprovvisti della prescritta data di scadenza e in cattivo stato di conservazione.

Si è proceduto quindi al sequestro di oltre 20 kg di prodotti alimentari e alla verbalizzazione di sanzioni pari a 10mila euro per gli alimenti scaduti e di 6mila euro per la mancata etichettatura, ridotte, in caso di micro impresa, a 1/3 (rispettivamente 3.334 euro e 2.000 euro).

Inoltre nel locale sono state accertate, delle violazioni al regolamento di igiene del Comune di Ravenna e, più precisamente, la mancanza di idonei copri-veste e copri-capo durante la preparazione degli alimenti da parte, sia della titolare, sia di un dipendente, nonché la mancanza, all’interno della cucina, di contenitori per i rifiuti solidi, lavabili e disinfettabili, muniti di coperchio a tenuta, con comando di apertura a pedale.

Tutte e tre le trasgressioni prevedono il pagamento di una somma pari a 172,15 euro ciascuna. Le condizioni in cui versava la cucina avrebbero comportato, infine, la segnalazione ai competenti uffici dell’Ausl per un sopralluogo e per la verifica delle condizioni igienico sanitarie essenziali per la manipolazione e somministrazione di alimenti.