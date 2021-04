Macabro ritrovamento: da un camion spunta un cadavere, partono le indagini

Macabro ritrovamento venerdì mattina, intorno alle 12.30, in via Bondi in zona Bassette, nei pressi della Moschea. All'interno di un camion è stato trovato un cadavere, di cui non sono ancora note le generalità. Le tracce di sangue vicino al corpo hanno insospettito le forze dell'ordine, sul posto si sono precipitate la Squadra mobile col dirigente Claudio Cagnini, le volanti e la scientifica per i rilievi del caso. Presenti anche il pm di turno Monica Gargiulo e il procuratore capo Daniele Barberini.

Maggiori informazioni in seguito

Foto Massimo Argnani