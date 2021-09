Cadavere di una 51enne trovato nel suo appartamento: disposta l'autopsia

E' di una donna di 51 anni il cadavere rinvenuto sabato mattina, attorno alle 10, in un appartamento di via Crocetta al civico 32. A lanciare l'allarme sono stati alcuni conoscenti della donna che, non riuscendo a rintracciarla al telefono da giorni, sono andati a casa sua e l'hanno trovata riversa nella camera da letto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, ma per la 51enne non c'era già più nulla da fare.

Subito sono state allertate le forze dell'ordine, giunte sul posto con le volanti di Polizia, la Squadra mobile e la scientifica, insieme al medico legale e, successivamente, al pm di turno Cristina D'Aniello. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, anche se sul cadavere della donna non sembrerebbero esserci segni di violenza. Il pm ha disposto l'autopsia per cercare di chiarire le cause della morte della 51enne.