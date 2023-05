Era scomparso da una settimana: trovato morto dai sommozzatori

Purtroppo l'alluvione, a distanza di una settimana dall'inizio, miete un'altra vittima. Sono partite martedì sera le operazioni di recupero e identificazione, da parte dei sommozzatori dei Carabinieri, di un cadavere ritrovato nel pomeriggio nelle campagne di Belricetto di Lugo. A quanto si apprende, il corpo sarebbe stato individuato dai soccorritori subacquei di Genova e Pescara.

Si tratta di Fiorenzo Sangiorgi, 68enne di Fusignano di cui era stata segnalata la scomparsa mercoledì 17 maggio. Testimoni avevano riferito di aver visto il 68enne scendere da un furgone per essere poi trascinato dalle acque, salite fino a sfiorare il tettuccio del mezzo. Il bilancio delle vittime dell’alluvione in provincia di Ravenna sale a 7 deceduti. La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di disastro colposo in merito all'alluvione che ha flagellato l'intero territorio della provincia romagnola.

Le Forze dell’Ordine e i volontari della protezione civile hanno completato oggi - secondo un piano predisposto dal Centro Operativo Comunale di Faenza nell’ambito delle coordinate tracciate dal Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura - le attività di rintraccio di tutte le persone di cui non si avevano notizie, al cui esito non si sono registrati ulteriori dispersi.