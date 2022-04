Due cadaveri ritrovati in una casa, partite le indagini: si ipotizza omicidio-suicidio

I corpi di due persone, due anziani conviventi, sono stati ritrovati martedì mattina a Cotignola. L'allarme è scattato nella prima mattina in una villetta di via San Francesco 1, nel comune della provincia di Ravenna. Secondo quanto finora ipotizzato dagli inquirenti, nella fase embrionale di indagine, potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio. Sul posto è presente la Polizia di Stato e il pubblico ministero di turno Stefano Stargiotti, per i primi atti di indagine (Foto Massimo Argnani)

Notizia in aggiornamento