Cadono due pini nel centro di Milano Marittima: ripristinata la viabilità

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito. Stanotte, intorno alle 4, due pini sono crollati a terra nella Rotonda I Maggio, nel pieno centro di Milano Marittima. Stando alle prime informazioni, gli alberi avrebbero travolto un parcometro, mentre non sarebbero state coinvolte persone. Già nella nottata sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Cervia e i Carabinieri per chiarire le cause del crollo. Questa mattina sono poi entrati in azione i tecnici del Comune che provvederanno al ripristino dell'area.

In poche ore la rotonda I Maggio è poi tornata alla normalità, con la rimozione del pino domestico crollato, che ha travolto anche un altro albero più piccolo. Le squadre operative delle due ditte appaltatrici e del servizio comunale hanno lavorato in modo congiunto per eliminare la vegetazione e ripristinare in breve tempo il traffico veicolare e pedonale. Stando a quanto ricostruito dal Comune,l'albero, un esemplare di pino domestico di circa 80 anni di età e oltre 18 metri di altezza, ha subìto un cedimento improvviso, finendo la sua caduta su un altro pino domestico e su un lampione, senza coinvolgere fortunatamente autovetture e persone.

L’assessora al Verde Federica Bosi ha dichiarato: “Gli eventi metereologici estremi fra cui anche le ondate di calore possono provocare danni e cadute agli alberi, come probabilmente in questo caso. Per fortuna non sono state coinvolte persone e auto. Il Servizio verde è prontamente intervenuto e in poco tempo ha portato la situazione alla normalità. Nei prossimi giorni si provvederà congiuntamente tra i tecnici comunali e i professionisti esperti in stabilità delle alberature alla verifica dello stato di conservazione delle piante adiacenti a quella caduta”.

