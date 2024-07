Cadono due pini nel centro di Milano Marittima: abbattuto un parcometro

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito. Stanotte, intorno alle 4, due pini sono crollati a terra nella Rotonda I Maggio, nel pieno centro di Milano Marittima. Stando alle prime informazioni, gli alberi avrebbero travolto un parcometro, mentre non sarebbero state coinvolte persone. Già nella nottata sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Cervia e i Carabinieri per chiarire le cause del crollo. Questa mattina sono poi entrati in azione i tecnici del Comune che provvederanno al ripristino dell'area.

