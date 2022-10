Mentre scarica la merce cade dal furgone e sbatte la testa: lavoratore portato in elicottero al Bufalini

Grave infortunio per un lavoratore durante il giro delle consegne. Mercoledì mattina attorno alle 7.30 un uomo, di cui non sono ancora note le generalità, stava consegnando latte in un'attività commerciale in via Garibaldi, all'intersezione con via Matteotti. Proprio mentre stava scaricando la merce dal furgone, il lavoratore ha perso l'equilibrio ed è caduto malamente, sbattendo la testa sull'asfalto.

L'uomo è stato immediatamente soccorso dal 118, arrivato sul posto con automedica e ambulanza. I medici hanno poi deciso di portare il lavoratore infortunato, rimasto sempre cosciente, in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena per ulteriori accertamenti. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'infortunio la Polizia locale di Russi.